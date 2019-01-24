"Укрзализныця" намерена запустить поезд "пяти столиц" до конца мая

“Укрзализныця” намерена осуществить первый рейс поезда “Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллин” до конца мая 2019 года.

Об этом сообщают на сайте “Укрзализныци”.

Отмечается, что представители железных дорог Украины, Литвы и Эстонии обсудили условия, на которых возможно продолжение маршрута “четырех столиц” до столицы Эстонии – Таллинна.

«В свое время эстонская сторона, рассматривая свое участие в проекте, взяла время на анализ экономической составляющей проекта, в частности его рентабельности. За период курсирования поезд уже перевез почти 5 тыс. пассажиров, а его населенность составляет почти 60%», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Кроме того, с 30 января этого года увеличена периодичность курсирования. Так, вместо одного раза в неделю теперь поезд курсирует раз в четыре дня.

Сейчас Укрзализныця, Эстонская железная дорога и железные дороги, через которые проходит маршрут международного поезда, вышли на финальную стадию переговоров. “У нас есть все технические возможности для продления до Таллинна маршрута поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Рассчитываем, что в первый рейс по такому, удлиненн4оыум, маршруту этот поезд отправится уже весной», – рассказал Евгений Кравцов.

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Сейчас цены на билеты поезда “четырех столиц” следующие:

Стоимость билета в купе-вагоне Киев-Рига – 2255 гривен, в вагоне люкс – 4414 гривны.

Стоимость билета в купе-вагоне Киев-Вильнюс – 1686 гривен, в вагоне люкс – 3323 гривен.

Стоимость билета в купе-вагоне Киев-Минск – 1270 гривен, в вагоне люкс – 2464 гривен.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не “налом”, а картой. При помощи портала finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.