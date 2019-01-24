Эксперт рассказал, будут ли расти цены на топливо в ближайшее время

В ближайшее время не стоит ожидать роста цен на топливо в Украине.

Об этом в комментарии рассказал Леонид Косянчук, экс-президент “Объединения операторов рынка нефтепродуктов”.

“Внешний рынок просыпается, и цены начинают расти, но оснований для поднятия розничных цен еще нет, потому что Национальный банк, как мы видим, гривну пока держит”, – отметил Косянчук.

По его словам, начиная с 15-20 февраля начинается рост потребления, а затем будет расти мировая цена на нефтепродукцию.

“Если в это время гривна будет достаточно стабильной, как, например, сейчас – 27,50-26,60, некоторое время, примерно до марта месяца, никто поднимать цены не будет. Даже если будут расти цены внешнего рынка, запасы торговой сети эти все вещи будут нивелировать”, – отметил Косянчук.

Таким образом, пока эксперт не видит оснований повышать цены, даже если будет экономическая подоплека. По его словам, минимальное потребление сейчас, а операторы рынка работают на объемах – если кто-то повысит цены, то сразу потеряет объемы и ту минимальную экономическую эффективность, которая сейчас сохраняется.