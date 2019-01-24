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Volkswagen покажет концепт полностью электрического багги

Volkswagen покажет концепт полностью электрического багги

Концерн Volkswagen покажет в начале марта на Женевском автосалоне новый концепт-кар с полностью электрическим приводом — багги для езды по бездорожью.

Первые багги появились в Соединённых Штатах в пятидесятые годы прошлого столетия. Основой таких машин повышенной проходимости обычно становились старые автомобили Volkswagen Beetle («Жук»), с которых снимались двери, крылья и другие элементы кузова. Название «багги» произошло от уменьшительной формы американского названия «Жука».

Как сообщает Volkswagen, в основу электрической версии багги положена модульная платформа электрического привода (MEB). Концерн отмечает, что багги является очередным примером того, насколько разными могут быть электрокары на базе MEB. Платформа позволяет создавать машины самых разных классов для различных условий эксплуатации.

Как можно видеть на тизер-изображениях, новый концепт-кар получил дизайнерские элементы в стиле классического «Жука». При этом багги может похвастаться большим дорожным просветом и шинами с внедорожным протектором. О ходовых характеристиках новинки пока ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
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