Клавиатуру MacBook могут заменить на стеклянную

Будущие клавиатуры Apple в MacBook будут защищены от воздействия пыли или других посторонних элементов, которые могут повлиять на механизм переключения, благодаря замене на стеклянную панель с выступающими «клавишными» секциями.

Опубликованная в четверг Ведомством по патентам и товарным знакам США патентная заявка под названием «Компьютер с клавиатурой» описывает клавиатуру без перемещающихся компонентов.

Вместо подвижных клавиш в ней предлагается использовать стеклянный лист с выпуклыми секциями для обозначения места расположения каждой клавиши.



При нажатии пользователем одной из выступающих клавишных секций, клавиатура обнаруживает с помощью имеющегося сенсора усилие, прилагаемое к этой «клавише», и реагирует, как обычная компьютерная клавиатура.