Клавиатуру MacBook могут заменить на стеклянную

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Будущие клавиатуры Apple в MacBook будут защищены от воздействия пыли или других посторонних элементов, которые могут повлиять на механизм переключения, благодаря замене на стеклянную панель с выступающими «клавишными» секциями.
Опубликованная в четверг Ведомством по патентам и товарным знакам США патентная заявка под названием «Компьютер с клавиатурой» описывает клавиатуру без перемещающихся компонентов.
Вместо подвижных клавиш в ней предлагается использовать стеклянный лист с выпуклыми секциями для обозначения места расположения каждой клавиши.
При нажатии пользователем одной из выступающих клавишных секций, клавиатура обнаруживает с помощью имеющегося сенсора усилие, прилагаемое к этой «клавише», и реагирует, как обычная компьютерная клавиатура.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривенВчера, 11:30 - 1895 21
Треть безработных немцев жалуются на недостаток денег (опрос)Вчера, 13:20 - 1126 13
Зубко объяснил, как монетизация субсидий может уменьшить платежкиВчера, 16:00 - 628 8
АМКУ начал проверку облгазов в связи с завышенными суммами в платежкахВчера, 10:15 - 797 7
На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)Позавчера, 12:00 - 5416 7
Toshiba разработала двойную солнечную панельВчера, 02:00 - 3222
Названа дата демонтажа Шулявского моста в КиевеВчера, 12:00 - 2264 5
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривенВчера, 11:30 - 1895 21
Где в Украине самые дорогие авто (инфографика)Вчера, 13:00 - 1756
Достройку второй "Мрии" оценили в $300-400 млнВчера, 13:40 - 1211 3
Нейросеть научилась превращать мысли в словаПозавчера, 17:10 - 650 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1918
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1874
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3106
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5714 7