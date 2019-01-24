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Google разрабатывает Chrome для смешанной реальности

Google разрабатывает Chrome для смешанной реальности

Microsoft и Google начали налаживать сотрудничество, хотя ранее не всегда шли рука об руку.

Основой для Edge выбрали движок Blink и браузер Chromium.

Поисковый гигант решил внедрить одну из технологий Microsoft в фирменную программу Google Chrome.

Речь идёт о поддержке гарнитур Windows Mixed Reality со стороны Chromium, Chrome и других браузеров на их основе. Соответствующая возможность, как ожидается, появится в ближайшее время. Ожидается, что браузер будет поддерживать формат WebVR, а также сможет отображать приложения смешанной реальности, написанные под Windows.

В Google работают и над другими возможностями, которые позволяют использовать Edge на базе Chromium в формате смешанной реальности. Подробности пока не раскрываются.

Это не первый браузер для VR, AR и MR-устройств. Ряд компаний пробовали выпускать свои решения для мобильных VR-шлемов, в частности, это была Samsung. Однако их решения были не более чем демонстрацией возможностей, ведь для управления таким браузером нужны особые контроллеры.

Немного дальше шагнула Mozilla, выпустив браузер Firefox Reality. Учитывая открытый статус программы, производители оборудования могут легко интегрировать его в собственные решения. Новинка доступна в магазинах приложений Viveport, Oculus и Daydream, а также в Google Play.

Браузер позволяет создавать виртуальное окружение и размещать на нём окна, сайты и так далее. По мнению некоторых экспертов, подобные технологии найдут применение не только в играх, но и в офисной работе. Разумеется, когда шлемы виртуальной и дополненной реальности будут распространены, как и обычные мониторы.

По материалам 3dnews.ru
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