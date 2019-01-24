В НКРЭКУ сообщили, как можно оптимизировать расходы на оплату э/э

Руководство Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг рассказало, как можно оптимизировать расходы на оплату э/э по дифференцированным тарифам. Эти тарифы отменили с 1 января 2019 года.

В НКРЭКУ объяснили, что с введением нового розничного рынка цена продажи э/э формируются почасово, и при надлежащем учете у потребителя поставщик может предоставить ему соответствующее коммерческое предложение.

К кому относится:

К потребителям, которые не оснащены автоматизированной системой коммерческого учета э/э (АСКУЭ), позволяющей получить у поставщиков предложение цены э/э, отвечающей графику потребления.

Однако почасовые цены за январь 2019 года пока не рассчитаны, потребляемая ночью э/э традиционно всегда дешевле, чем днем.

К чему приведет отмена тарифов

Отмена дифтарифов на э/э приведет к дополнительным расходам предприятий водоснабжения на уровне 150 млн грн в месяц.

Для обеспечения внешнего освещения местным властям потребуется дополнительно 80 млн грн в месяц.