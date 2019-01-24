В Ивано-Франковске внедрили бесконтактную систему оплаты проезда в общественном транспорте

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31 января 2019 года компании Visa и Ощадбанк запустили в Ивано-Франковске электронную систему оплаты проезда в городском наземном транспорте.
Благодаря совместному платежному решению от партнеров пассажиры муниципального транспорта получили возможность оплачивать проезд бесконтактной платежной карточкой или любым NFC-устройством с функцией бесконтактных платежей, в частности смартфоном с Apple Pay или G Pay.
В первую очередь возможность оплачивать проезд бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира будет обеспечена на троллейбусах производства Graf&Stift, где мобильные терминалы будут расположены у водителя.
В ближайшее время терминалы и стационарные валидаторы появятся и в других транспортных средствах КП «Электроавтотранс». Для осуществления оплаты пассажирам достаточно коснуться валидатора бесконтактной платежной карточкой или NFC-устройством.
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