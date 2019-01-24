Стало известно, когда появится в продаже новая модель Tesla

Новый электромобиль Tesla Model Y выйдет в массовое производство к концу 2020 года.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на информацию компании.

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О внешнем виде электромобиля пока не сообщается. Отмечается, что при производстве Model Y используют 75% деталей от Model 3, из-за чего стоимость сборки Model Y будет ниже.

По прогнозам Маска, продажи нового авто будут выше, чем были после выхода Model 3.