Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 42 0

Стало известно, когда появится в продаже новая модель Tesla

Стало известно, когда появится в продаже новая модель Tesla

Новый электромобиль Tesla Model Y выйдет в массовое производство к концу 2020 года.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на информацию компании.

Читайте также: Маск сообщил об отставке финдиректора Tesla

О внешнем виде электромобиля пока не сообщается. Отмечается, что при производстве Model Y используют 75% деталей от Model 3, из-за чего стоимость сборки Model Y будет ниже.

По прогнозам Маска, продажи нового авто будут выше, чем были после выхода Model 3.

По материалам ua.news
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина