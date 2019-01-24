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Швейцария стала пристанищем «грязных» денег из Венесуэлы - СМИ

Швейцария стала пристанищем «грязных» денег из Венесуэлы - СМИ

Мировой финансовый центр приютил сотни миллионов долларов, отмытых в нефтяной отрасли Венесуэлы.

В глубоком экономическом спаде латино-американкой страны отчасти виновата Швейцария, полагают обозреватели швейцарского издания Luzerner Zeitung.

Только по двум запросам США по отмыванию денег нефтеконцерном Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) в Федеральном управлении юстиции Швейцарии (BJ) накопилось несколько сотен папок банковских документов и прочих доказательств.

Масштаб юридической процедуры уже сопоставим с делом ФИФА, завершившимся громкими арестами высокопоставленных чиновников Всемирной футбольной ассоциации в Цюрихе в мае 2015 года.

Совместное расследование США и Швейцарии ведется по двум уголовным производствам Минюста США в отношении отмывания денег и взяточничества. Незаконные деяния выявлены при заключении менеджментом PDVSA энергетических контрактов.

Установлены главные фигуранты дел. Часть из них уже сотрудничает со следствием, благодаря чему BJ получила веские основания для блокирования активов на сумму более 100 миллионов долларов.

Более половины заблокированных денег швейцарские юристы ранее уже передали властям США. Остальные средства по-прежнему заморожены.

По материалам Finance.UA
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