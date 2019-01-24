Швейцария стала пристанищем «грязных» денег из Венесуэлы - СМИ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Мировой финансовый центр приютил сотни миллионов долларов, отмытых в нефтяной отрасли Венесуэлы.
В глубоком экономическом спаде латино-американкой страны отчасти виновата Швейцария, полагают обозреватели швейцарского издания Luzerner Zeitung.
Только по двум запросам США по отмыванию денег нефтеконцерном Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) в Федеральном управлении юстиции Швейцарии (BJ) накопилось несколько сотен папок банковских документов и прочих доказательств.
Масштаб юридической процедуры уже сопоставим с делом ФИФА, завершившимся громкими арестами высокопоставленных чиновников Всемирной футбольной ассоциации в Цюрихе в мае 2015 года.
Совместное расследование США и Швейцарии ведется по двум уголовным производствам Минюста США в отношении отмывания денег и взяточничества. Незаконные деяния выявлены при заключении менеджментом PDVSA энергетических контрактов.
Установлены главные фигуранты дел. Часть из них уже сотрудничает со следствием, благодаря чему BJ получила веские основания для блокирования активов на сумму более 100 миллионов долларов.
Более половины заблокированных денег швейцарские юристы ранее уже передали властям США. Остальные средства по-прежнему заморожены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривен2 ч. назад - 644 16
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 4414 7
В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – МинагропродВчера, 12:45 - 1991 5
Треть безработных немцев жалуются на недостаток денег (опрос)Около часа назад - 145 4
АМКУ начал проверку облгазов в связи с завышенными суммами в платежках4 ч. назад - 429 4
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 4414 7
НБУ принял решение по учетной ставкеВчера, 14:10 - 2316
Межбанк: оглашение учетной ставки "сыграло" за гривнуВчера, 16:25 - 2075
Toshiba разработала двойную солнечную панель12 ч. назад - 1840
В "Укрзализныце" предлагают увеличивать стоимость билетов на плацкарты и купе по-разномуВчера, 21:00 - 1278 2
Нейросеть научилась превращать мысли в словаВчера, 17:10 - 442
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1843
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1820
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3061
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5631 7