Алексей Усачук: must know. Если в ваш банк ввели временную администрацию

За последние годы количество коммерческих банков в Украине существенно уменьшилось, что было вызвано различными факторами, которые, честно говоря, существуют и на сегодняшний день. Как следует из информации с официального сайта Национального банка Украины, в 2009 году количество таких банков было равно 184, при этом, в 2019 году эта цифра составляет 78.

Такая тенденция только усиливает уровень осторожности и осмотрительности, с которыми люди относятся к банковской системе в целом, ведь никто из нас не знает, что будет с тем или иным банком уже завтра.

Если Вы клиент банка или же только планируете им быть, то очень важно понимать, что может происходить в случае введения в банке временной администрации.

В соответствии с положениями Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон) Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) вводит в банке временную администрацию с целью налаживания работы кредитно-финансовой организации в соответствии с требованиями действующего законодательства, восстановления его платежеспособности, стабилизации работы банка, устранения выявленных нарушений, причин и условий, приведших к ухудшению финансового состояния.

Временная администрация вводится сроком на один месяц, но в случаях, определенных законом, может быть продлена, и, как показывает практика, это случается очень часто.

Со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка приостанавливаются все полномочия органов управления банка и органов контроля, такие полномочия передаются уполномоченному лицу Фонда.

Если органами управления и руководителями банка после начала процедуры вывода Фондом банка с рынка будут предприняты какие-либо сделки – они автоматически являются ничтожными в соответствии с Законом.

Кроме того, с этого момента не может осуществляться:

- удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов банка;

- принудительное взыскание имущества банка, наложение арестов и т.д.;

- начисление неустойки (штрафа, пени), других штрафных санкций;

- зачисление встречных однородных требований, сочетание должника и кредитора в одном лице;

- начисление процентов перед вкладчиками и кредиторами.

Таким образом, во время действия временной администрации вводятся меры по минимизации выплат по собственным обязательствам, поэтому, если Вы не обратились в банк с требованием о выплате средств до момента введения временной администрации, получить собственные средства будет довольно сложно.

Если по истечении срока действия временной администрации платежеспособность банка не возобновится, Национальный банк Украины по предложению Фонда принимает решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

С момента отзыва лицензии банк прекращает осуществлять банковскую деятельность и сосредоточивает свою деятельность на расчетах с кредиторами.

Информация для вкладчика

Выплаты гарантированных сумм: чрезвычайно важную роль в укреплении доверия вкладчиков к банковской системе Украины играет гарантированная сумма возмещения, на которую могут рассчитывать вкладчики банка. На сегодня размер предельной суммы возмещения составляет 200 000 гривен.

Процедура выплаты гарантированных государством средств начинается Фондом не позднее 20 дней со дня начала введения временной администрации.

При этом стоит отметить, что гарантированные государством средства выплачиваются при временной администрации исключительно по договорам вклада, срок действия которых закончился по состоянию на день признания его неплатежеспособным.

Если срок действия договора банковского вклада не истек, а также по договорам банковского счета, гарантированная выплата осуществляется только после отзыва банковской лицензии и введения ликвидации в банке.

Фонд публикует на своей официальной странице в сети Интернет и в газете «Урядовий кур’єр» или «Голос України» объявление о начале выплаты гарантированных государством средств и о банках-агентах, в которые можно обращаться для получения выплаты.

Фонд осуществляет выплату средств вкладчикам в соответствии с общим реестром (перечнем вкладчиков банка, имеющих право на возмещение) через банки-агенты. Направлять в Фонд заявления или любые другие документы для получения средств при выплате возмещения по общему реестру не нужно, вкладчику необходимо обратиться в банк-агент, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Однако, если вкладчик не нашел себя в соответствующем реестре или для получения вклада как предмета наследства, необходимо обратиться с письменным заявлением и подтверждающими документами относительно вклада в Фонд. В случае отказа включить вкладчика в реестр, действия Фонда стоит обжаловать в суде.

Гарантированные государством выплаты производятся до момента подачи документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации банка как юридического лица.

Возмещение вкладов, не гарантируемых государством (в том числе требования юридических лиц): к такой категории возмещений относятся суммы вкладов физических лиц, превышающие 200 000 грн, а также вклады юридических лиц.

Возмещение производится только после опубликования сведений об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Так, в течение 30 дней со дня объявления о ликвидации банка кредиторы вправе заявить Фонду о своих требованиях путем подачи соответствующих заявлений.

Требования, которые не заявлены в вышеуказанный срок, считаются погашенными. Механизма продления или возобновления такого срока не предусмотрено. В случае непредставления заявления лицо теряет право на удовлетворение требований.

В течение 90 дней со дня объявления о ликвидации Фонд формирует реестр согласованных к выплате требований кредиторов. Фонд направляет каждому кредитору уведомление о рассмотрении его требований. Если требования кредитора не включены в реестр, то действия/бездействие Фонда следует оспаривать в судебном порядке.

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке очередности из средств, полученных в результате ликвидации и продажи имущества банка.

При этом требования физических лиц, превышающие гарантированные 200 000 грн, включаются в четвертую очередь.

Требования юридических лиц вносятся в реестр кредиторов в седьмую очередь. К сожалению, как показывает практика, имущества банка для удовлетворения требований, включенных в седьмую очередь, обычно не хватает.

Стоит отметить, что в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и судебной практикой, действенных механизмов возврата средств из банка в обход очередности удовлетворения требований после введения временной администрации пока не существует.

Информация для заемщиков

Несмотря на введение временной администрации, кредитные обязательства перед банком, начисление процентов, штрафных санкций не прекращаются. То есть, кредитный договор продолжает действовать, так же как и обязательства по возврату такого кредита.

Стоит обратить внимание, что Фонд интересуют живые деньги, с помощью которых он сможет рассчитаться с вкладчиками.

Очень часто кредитный портфель Фонд продает на публичных торгах. В таком случае на торги выставляется право требования по кредитным договорам банка. По результатам торгов заключается договоры уступки права требования. При этом согласие должника на уступку права требования не требуется.

Продажа кредитного портфеля осуществляется или другому банку, или финансовой компании, то есть, в результате такой продажи кредитор по договору кредита меняется и погашать кредит придется уже новому кредитору, что для заемщика ничего фактически и не меняет.

Подытоживая вышесказанное, самое важное, что нужно делать, если Ваш банк признали неплатежеспособным и начали процедуру временной администрации:

1. Необходимо обратиться в банк-агент (который дополнительно определяется Фондом), через который производятся выплаты по вкладам в пределах гарантированной суммы (200 000 грн), с соответствующим заявлением о выплате, взяв с собой паспорт и идентификационный код.

2. Вкладчикам, сумма вкладов которых превышает гарантированную сумму (200 000 грн), необходимо в течение 30 дней со дня публикации объявления в газетах «Урядовий кур’єр» или «Голос України» о ликвидации банка, заявить свои кредиторские требования, которые, в случае их принятия, будут погашаться в порядке очереди, определенной Законом.

Алексей Усачук, юрист, INPRAXI LAW