В прошлом году в мире приобрели рекордное количество золота за последние 50 лет

В течение прошлого года центральные банки мира приобрели 651,5 тонн банковского золота – больше всего за последние 50 лет.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Против 2017 года объемы приобретения банковского золота выросли на рекордные 74%.

Отмечается, что такой существенный рост покупки драгоценного металла связан с ростом объемов пополнения резервов Центральным банком России, который таким образом пытается максимально сократить долю долларов в своих золотовалютных резервах.

Так, в прошлом году Россия купила золота на 27 миллиардов долларов, что является рекордным показателем для этой страны. Кроме РФ, существенно наращивали резервы в золоте центральные банки Турции и Казахстана.

В то же время, крупнейшими продавцами золота в прошлом году стали Австралия, Германия, Шри-Ланка, Индонезия и Украина, которые суммарно продали 15,6 тонны этого драгоценного металла.

Кроме этого, в июле 2018 года Россия пополнила свои золотовалютные резервы 26 тоннами золота.

Увеличением своих резервов в золоте Россия пытается минимизировать потенциальный финансовый ущерб от введения жестких санкций США, которые, в частности, могут касаться расчетов РФ американскими долларами.