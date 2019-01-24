Данные о бенефициарах компаний становятся прозрачнее - Минюст

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Каждая пятая из более миллиона компаний в Украине внесла в Единый государственный реестр данные о своих конечных бенефициарных владельцах.
Об этом рассказала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.
“На сегодняшний день зарегистрированы 1 млн 66 тыс. юридических лиц, и каждая пятая компания предоставила в реестр данные о бенефициарных владельцах. Сейчас мы сосредоточены на дальнейшем развитии государственной политики для достижения высоких стандартов прозрачности бенефициарных собственников”, – сказала Елена Сукманова.
С августа 2018 года Минюст ввел новые правила регистрации, и теперь при осуществлении любых регистрационных действий компания должна раскрыть данные своих бенефициарных владельцев.
Первый заместитель министра юстиции сообщила, что единый государственный реестр, который в ближайшее время заработает в обновленном режиме, позволит осуществлять поиск бенефициарного владельца по имени, таким образом будет предоставляться информация обо всех компаниях, в которых данное лицо определена как конечный бенефициар.
Кроме того, будет обеспечена полнота раскрытия данных о конечных бенефициарных владельцев – указываться как характер воздействия (прямой или косвенный контроль), так и процент собственности.
В то и же время, проверка данных о владельцах является очень сложным вопросом не только для Украины, но и для всех стран мира.
“С одной стороны, мы должны поощрять бизнес показывать своих бенефициаров, а с другой – этот процесс не должен приводить к ухудшению условий для открытия бизнеса или к некоторым задержкам в процедуре регистрации. То есть здесь очень важно соблюдать баланс”, – отметила Елена Сукманова.
Как сообщили в ведомстве, кабмин утвердил новый план действий по внедрению инициативы “Партнерство “Открытое правительство” на 2018-2020 годы.
При этом Елена Сукманова добавила, что одной из предусмотренных мер является “обеспечение механизма верификации бенефициарных собственников”. Для этого Министерство юстиции разрабатывает концепцию создания эффективного механизма верификации в активном диалоге с другими заинтересованными сторонами: государственными органами, международными партнерами и неправительственными организациями.
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