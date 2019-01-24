В 2018 году украинцы установили в 2 раза больше солнечных панелей, чем в 2017-м

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По состоянию на 2018 год почти 7,5 тысяч украинских семей установили собственные домашние солнечные панели. Их совокупная мощность составила 160 МВт.
В пересчете сумма инвестиций достигла 151 млн евро. Такие данные обнародовала пресс-служба Госэнергоэффективности.
Стоит заметить, что более половины всех солнечных электростанций – 4500 единиц, установлено только в 2018 году. Это более чем вдвое превышает показатель 2017 года, когда в 1901 семья установила панели.
ТОП-5 областей, где установлено больше всего солнечных станций в домохозяйствах:
Для того чтобы узнать все преимущества домашних солнечных электростанций, как их устанавливать, экономить и зарабатывать, воспользуйтесь материалом finance.ua.
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