В 2018 году украинцы установили в 2 раза больше солнечных панелей, чем в 2017-м

По состоянию на 2018 год почти 7,5 тысяч украинских семей установили собственные домашние солнечные панели. Их совокупная мощность составила 160 МВт.

В пересчете сумма инвестиций достигла 151 млн евро. Такие данные обнародовала пресс-служба Госэнергоэффективности.

Стоит заметить, что более половины всех солнечных электростанций – 4500 единиц, установлено только в 2018 году. Это более чем вдвое превышает показатель 2017 года, когда в 1901 семья установила панели.

ТОП-5 областей, где установлено больше всего солнечных станций в домохозяйствах:

882 – Днепропетровская; 838 – Киевская; 664 – Тернопольская; 484 – Ивано-Франковск; 469 – Кировоградская.

Мои fiнансы:

Населением может установить СЭС мощностью до 30 кВт, по новому законопроекту этот показатель собираются увеличить до 50 кВт;

в соответствии с действующим законодательством, избыток производимой электроэнергии можно продавать по “зеленому” тарифу;

“зеленый” тариф – тариф, по которому оптовый рынок электрической энергии Украины обязан закупать электрическую энергию, произведенную на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии;

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года для частных домохозяйств, которые вырабатывают электроэнергию с помощью солнечного излучения, действует тариф – 573,36 коп/кВт·ч (без НДС ), который изменится с 01 января 2020 года до 31 декабря 2024 года и составит 515,34 коп/кВт·час.

стоимость солнечной панели на 30 кВт в среднем составляет 250 000 – 290 000 грн.

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