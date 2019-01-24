У Украины - один из самых низких показателей терминализации в Центральной и Восточной Европе

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По результатам исследования Mastercard SME Monitor, у Украины один из самых низких показателей терминализации малого и среднего бизнеса среди стран Центральной и Восточной Европы.
Сегодня только 38% МСБ в Украине предоставляют возможность безналичной оплаты клиентам, то есть 62% предприятий работают исключительно с наличными. К тому же, в рамках исследования 40% представителей МСБ, у которых есть платежные терминалы, указали, что подавляющая часть расчетов происходит наличными (свыше 80%).
Для сравнения, лидерами по уровню терминализации малого и среднего бизнеса являются Чехия, Греция, Польша и Словакия, где в среднем 75% предприятий имеют опцию безналичных расчетов. В Греции высокий показатель объясняется обязательным требованием местного законодательства.
Согласно данным Европейского центрального банка, в Украине на 1 миллион граждан приходится 6155 POS-терминалов, тогда как средний показатель для стран Центральной и Восточной Европы составляет 17 909 POS-терминалов.
По мнению представителей МСБ, низкий уровень терминализации в Украине вызван рядом препятствий, которые сдерживают переход МСБ на безналичные оплаты. В частности, респонденты определяют низкую покупательную способность (26,1%), бюрократические процедуры (22%), а также высокие налоги (11,9%).
Наибольшее количество малых и средних предприятий в Украине сосредоточено в сфере услуг (20,6%), розничной торговли (20,2%), обрабатывающей промышленности (12,8%) и FMCG (11,5%).
Доля безналичных операций в Украине стабильно растет и уже составляет более 44% от общего объема операций с платежными картами.
Этому способствует развитие соответствующей инфраструктуры в стране: по данным НБУ, за первые три квартала 2018 года количество торговых платежных терминалов выросло на 13,6% – до 263,5 тыс., при этом более 78% из них уже бесконтактные.
В 2018 году компания Mastercard реализовала ряд проектов для приема безналичных платежей на основе технологии Mastercard QR и платформы цифровых кошельков Masterpass.
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