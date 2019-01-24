Рейтинг зарплат по вакансиям - данные OLX

В Украине под конец 2018 года уровень зарплат вырос в среднем на 10%, а количество предложений для трудоустройства, наоборот, сократилось.

Такие данные содержатся в отчете анализа рынка труда от крупного портала по поиску вакансий OLX Работа.

“Продолжают расти гонорары у домашнего персонала – в 4 квартале доход нянь достиг отметки в 13,5 тыс. грн, что на 35% больше, чем в предыдущем квартале. Почти на четверть поднялись зарплаты в объявлениях категории “Сервис и быт”. Заработок официантов, барменов и поваров стал на 14% больше, а востребованным продавцам и кассирам зарплату увеличили на 12%”, – сказано в документе.

Отмечается, что зарубежное трудоустройство лидирует в прибыльности со средней зарплатой в 23,4 тыс. грн. Доход выше среднестатистической зарплаты по Украине предлагали строителям и водителям – около 10 тыс. грн.

Рейтинг зарплат:

1. Работа за рубежом – 23 400 грн

2. Домашний персонал – 13 500 грн

3. Строительство – 10 000 грн

4. Транспорт и логистика – 10 000 грн

5. Производство и энергетика – 8 500 грн

6. Сельское хозяйство, агробизнес, лесное хозяйство – 8 170 грн

7. Начало карьеры, студенты – 8 000 грн

8. Бары и рестораны – 7 830 грн

9. Розничная торговля, продажи, закупки – 7 330 грн

10. Сервис и быт – 7 280 грн

11. Охрана и безопасность – 6 170 грн