Рейтинг зарплат по вакансиям - данные OLX

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В Украине под конец 2018 года уровень зарплат вырос в среднем на 10%, а количество предложений для трудоустройства, наоборот, сократилось.
Такие данные содержатся в отчете анализа рынка труда от крупного портала по поиску вакансий OLX Работа.
“Продолжают расти гонорары у домашнего персонала – в 4 квартале доход нянь достиг отметки в 13,5 тыс. грн, что на 35% больше, чем в предыдущем квартале. Почти на четверть поднялись зарплаты в объявлениях категории “Сервис и быт”. Заработок официантов, барменов и поваров стал на 14% больше, а востребованным продавцам и кассирам зарплату увеличили на 12%”, – сказано в документе.
Отмечается, что зарубежное трудоустройство лидирует в прибыльности со средней зарплатой в 23,4 тыс. грн. Доход выше среднестатистической зарплаты по Украине предлагали строителям и водителям – около 10 тыс. грн.
Рейтинг зарплат:
1. Работа за рубежом – 23 400 грн
2. Домашний персонал – 13 500 грн
3. Строительство – 10 000 грн
4. Транспорт и логистика – 10 000 грн
5. Производство и энергетика – 8 500 грн
6. Сельское хозяйство, агробизнес, лесное хозяйство – 8 170 грн
7. Начало карьеры, студенты – 8 000 грн
8. Бары и рестораны – 7 830 грн
9. Розничная торговля, продажи, закупки – 7 330 грн
10. Сервис и быт – 7 280 грн
11. Охрана и безопасность – 6 170 грн
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