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S&P изменило прогноз по рейтингу эмитента Metinvest

S&P изменило прогноз по рейтингу эмитента Metinvest

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Metinvest долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте на уровне “B-” эмитенту Metinvest. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтингового агентства.

В S&P Global Ratings отметили, что прогноз по рейтингу – “позитивный”. Предыдущий прогноз был “стабильный”.

Ранее журнал International Financing Review (IFR) признал транзакцию “Метинвеста” по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

В IFR считают, что сделка, в рамках которой использовались два финансовых инструмента, была сложной, но успешной во всех отношениях, позволив “Метинвесту” снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.

Как известно, “Метинвест” в апреле 2018 года рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долларов США, выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долларов США и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долларов США.

Кроме того, в компании подчеркнули, что это самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.

По материалам РБК-Украина
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