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Саудовская Аравия взыскала с коррупционеров 107 млрд долларов в бюджет

Саудовская Аравия взыскала с коррупционеров 107 млрд долларов в бюджет

Антикоррупционная комиссия Саудовской Аравии вернула в бюджет страны 400 миллиардов риалов (107 миллиардов долларов), которые были взысканы с задержанных за коррупцию.

Об этом сообщает государственное информационное агентство SPA.

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Отмечается, что по подозрению в коррупции в целом были допрошены 381 человек, из которых 87 человек согласилась сотрудничать со следствием, а дела 56 передали в суд.

“Это привело к взысканию средств в Генеральную казну страны, общая сумма которых превысила 400 миллиардов риалов, представленных несколькими активами, такими как недвижимость, компании, ценные бумаги, денежные средства и прочее”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что антикоррупционную комиссию, которая была создана в 2017 году, возглавляет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

По материалам ТСН
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