В ГПУ сообщили, сколько дел по взяточничеству направлено в суд в 2018 году

В течение 2018 года Генеральная прокуратура Украины передала в суд 1069 уголовных производств по взяточничеству и получению неправомерного вознаграждения.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

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В частности по ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) – 449 уголовных производств были переданы в суд по ст. 368-3 УК (подкуп должностного лица юридическим лицом частного права независимо от организационно-правовой формы) – 18 производств, ст. 368-4 УК (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) – 14 производств, ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды) – 433 производства, ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием).

В то же время в течение 2018 года по этим и еще ряду коррупционных статей были зарегистрированы сведения о 4634 уголовных правонарушений, однако из них в 1153 случаях производства были закрыты (в частности, из-за отсутствия события уголовного правонарушения; установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения; вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом и другие причины). Всего в течение прошлого года были взяты в учет сведения о 3484 коррупционных уголовных правонарушениях.