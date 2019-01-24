Маск сообщил об отставке финдиректора Tesla

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Финансовый директор американской компании Tesla, занимающейся производством электромобилей, Дипак Ахуджа а этом году покинет свой пост.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска.
По словам Маска, слова которого приводит телеканал CNBC, Ахуджа будет занимать свой пост в течение еще нескольких месяцев, а затем, вероятно, в течение многих лет будет старшим советником.
Новым финансовым директором Tesla станет Закари Кирхорн, который ранее был вице-президентом Tesla по финансовым вопросам.
Как отмечает CNBC, Ахуджа работал в Tesla дольше, чем большинство других ее топ-менеджеров – около 11 лет. В 2015 году он ушел, однако в 2017 году вернулся.
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