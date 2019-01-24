Великобритания выйдет из Евросоюза 1 января 2020 года, - евродепутат

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Евродепутат от польской партии “Право и справедливость” Рышард Чарнецкий заявил, что Великобритания выйдет из ЕС (Brexit) на 9 месяцев позже, чем планировалось.
Об этом сообщает “Польское радио”.
Чарнецкий заявил, что располагает достоверной информацией о дате окончательного “развода” Великобритании с Евросоюзом, но это не значит, что британские евродепутаты смогут участвовать в нынешних выборах в Европарламент.
“Я думаю, что со стороны Европейского Союза решение уже принято. И Лондон об этом уже знает. Переговоры будут продолжены на 9 месяцев, то есть они продлятся до конца 2019 года. Великобритания формально будет членом ЕС дольше на три квартала. Великобритания выйдет из Евросоюза, вероятно, 1 января 2020 г. Я владею такой информацией и ее делюсь с вам”, – заявил он.
Отметим, изначально Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года.
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