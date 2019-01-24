Объем торговли товарами между Украиной и Турцией вырос на 11%

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Объем торговли товарами между Украиной и Турцией в прошлом году вырос на 11,2%.
Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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«Приятно констатировать, что в 2018 году объем торговли товарами между Украиной и Турцией увеличился на 11,2% по сравнению с прошлым периодом. Экономизация наших отношений является залогом крепкого стратегического партнерства», – написал дипломат.
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