В конце прошлого года банки впервые за 4 года повысили требования к выдаче кредитов бизнесу

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В четвертом квартале 2018 года большинство украинских банков ввели более строгие требования к бизнесу для получения кредитов. Изменение требований в сторону усложнения процесса привлечения средств произошло впервые с 2015 года.
В то же время отмечается, что требования к заемщикам-гражданам остались неизменными или повысились незначительно.
Об этом сообщили топ-менеджеры 61 крупнейших украинских банков, на которые приходится 96% банковской системы Украины в опросе Национального банка.
“В четвертом квартале банки повысили стандарты одобрения заявок на все виды кредитов бизнеса. Прежде всего речь идет о кредитах крупным предприятиям и долгосрочных займах. Причина – ухудшение ожиданий, прежде всего курсовых и экономического развития”, – говорится в исследовании Нацбанка.
Отмечается, что ведущие банки Украины в начале 2019 года планируют несколько ослабить требования по получению кредита для бизнеса – как крупного, так и малого.
Кроме этого, банки планируют увеличить объемы кредитования экономики и привлечения депозитов у населения. О таких планах сообщило большинство банковских учреждений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко назвал единственный путь сохранить независимость Украины11 ч. назад - 2343 32
Порошенко назвал 5 приоритетов, которые привлекут миллиардные инвестиции в УкраинуВчера, 19:00 - 2281 24
Украинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривен – банкирВчера, 21:00 - 2625 10
Установка счетчиков газа обойдется "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривен - Насалик2 ч. назад - 161 8
Правительство обновило нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиков6 ч. назад - 2716 8
Правительство обновило нормы потребления газа для тех, у кого нет счетчиков6 ч. назад - 2716 8
Украинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривен – банкирВчера, 21:00 - 2625 10
Порошенко назвал единственный путь сохранить независимость Украины11 ч. назад - 2343 32
Порошенко назвал 5 приоритетов, которые привлекут миллиардные инвестиции в УкраинуВчера, 19:00 - 2281 24
OLX описал портрет типичного украинского интернет-покупателя (инфографика)8 ч. назад - 2073 5
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1540
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1692
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2899
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5362 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11851 6