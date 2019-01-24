В конце прошлого года банки впервые за 4 года повысили требования к выдаче кредитов бизнесу

В четвертом квартале 2018 года большинство украинских банков ввели более строгие требования к бизнесу для получения кредитов. Изменение требований в сторону усложнения процесса привлечения средств произошло впервые с 2015 года.

В то же время отмечается, что требования к заемщикам-гражданам остались неизменными или повысились незначительно.

Об этом сообщили топ-менеджеры 61 крупнейших украинских банков, на которые приходится 96% банковской системы Украины в опросе Национального банка.

“В четвертом квартале банки повысили стандарты одобрения заявок на все виды кредитов бизнеса. Прежде всего речь идет о кредитах крупным предприятиям и долгосрочных займах. Причина – ухудшение ожиданий, прежде всего курсовых и экономического развития”, – говорится в исследовании Нацбанка.

Отмечается, что ведущие банки Украины в начале 2019 года планируют несколько ослабить требования по получению кредита для бизнеса – как крупного, так и малого.

Кроме этого, банки планируют увеличить объемы кредитования экономики и привлечения депозитов у населения. О таких планах сообщило большинство банковских учреждений.