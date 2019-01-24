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Фонд гарантирования вкладов отчитался об объеме возвращенных вкладов банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов отчитался об объеме возвращенных вкладов банков-банкротов

Вкладчикам банков-банкротов вернули 979,6 млн грн выплаченного гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В течение 2018 г. неплатежеспособным был признан один банк – АО “ВТБ БАНК”. Его вкладчикам с момента объявления Фондом о начале выплат гарантированной суммы до 1 января 2019 г. возвращено 444,2 млн грн, а на 29 января 2019 г. – 713,6 млн грн, то есть почти 77% от суммы, начисленной к выплате.

Вкладчикам остальных банков, ликвидация которых продолжается, Фонд гарантирования прошлом году выплатил 535,4 млн грн. 734 из 979,6 млн грн – средствами Автоматизированной системы выплат, в которой в настоящее время подключены 11 действующих банков-агентов.

По материалам Finance.UA
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