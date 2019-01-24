Правительство одобрило годовую нацпрограмму "Украина-НАТО" на 2019 год

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Кабинет Министров в среду, 30 января, одобрил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2019 год.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, на сегодня этот документ отличается от предыдущих, которые принимались от Бухарестского саммита 2008 года. В частности, программа содержит стратегические цели и конкретные задачи на конкретный год.
Отмечается, что во время консультаций с украинской стороной руководство НАТО положительно оценило новое видение правительства во время формирования РНП и высоко оценило подходы к разработке документа.
“Этот документ впервые делает невозможным попадание в него формалистических и лишних задач и мероприятий. Мы впервые вводим показатели эффективности – индикаторы выполнения. Это даст нам возможность более эффективно продвигаться и стратегически сблизиться с Североатлантическим альянсом и выполнять те задачи, которые необходимы для обеспечения эффективной, целенаправленной и планомерной работы для подготовки нашего членства в НАТО”, – отметила Климпуш-Цинцадзе.
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