Платные рассрочки Привата, Моно, Альфы: условия, проценты, рекомендации

Рассрочка – это сервис, который позволяет сделать покупку, разбив оплату на несколько равных частей. Она может быть бесплатной и платной. В первом случае банк не берет за это никаких дополнительных комиссий. Во втором – ежемесячно взимает % от суммы чека.

Резонный вопрос: зачем вообще платить за рассрочку, если она может быть бесплатной? Главное преимущество платных сервисов в том, что банки оформляют их для покупок практически во всех магазинах. Тогда как у бесплатных рассрочек есть ограничения.

При этом времена, когда “Приват” был единственным банком, где можно было оформить рассрочку, уходят в прошлое. Недавно его монополию на бесплатную рассрочку разрушил monobank. Если же говорить об аналогичных платных сервисах, то тут предложений еще больше.

Журналисты finance.ua сравнили три самых популярных платных сервиса по оплате покупок частями, которые предлагают Приватбанк, monobank и Альфа-Банк. Получился полезный материал: