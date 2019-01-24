Аналитики рассказали, чего ждать от биткоина в будущем

Рост и падение биткоина за время существования этой криптовалюты чем-то напоминали американские горки. Иногда за один день его курс вырастал на 2500 долларов, в декабре 2017 года его стоимость равнялась 20 000 долларов. А вот за последний год биткоин постепенно падал.

Об этом пишет издание The Guardian, которое попросило экспертов дать прогнозы о том, чего ожидать от курса криптовалют, передает Сегодня.

Нуриэль Рубини, один из нескольких экономистов, предсказавших кризис в 2008 году – заядлый критик биткоина. Он назвал его “отцом всех пузырей”, а также написал в Twitter, что Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие криптовалюты должны быть выставлены в “Зале позора 2018 года”.

Но несмотря на предупреждения ведущих экономистов, у криптовалюты все еще есть множество фанатов, кроме того, активно развивается индустрия новостных веб-сайтов, блогов и подкастов, посвященных этой теме. Десять лет назад создатель криптовалюты попытался донести посыл, что биткоин будет существовать за пределами провалившейся системы, которой больше нельзя доверять. Тем не менее, есть все основания полагать, что биткоин стремится к строго регулируемому будущему.

Правительство Великобритании, например, готово наделить Управление по финансовой деятельности новыми полномочиями в отношении цифровых валют после того, как парламентарии предупредили, что они подвергают потребителей различным рискам. Центральные банки, в том числе Банк Англии, изучают криптовалюты, а некоторые страны пытаются создать собственные. Например, тоталитарные власти в Венесуэле запустили криптовалюту El Petro, чтобы обойти финансовые санкции, введенные США и Европейским Союзом.

Биткоин также привлек всеобщее внимание к революционной технологии, которая лежит в его основе – блокчейну. Киран Нагарадж из бухгалтерской фирмы KPMG заявил, что руководство часто интересуется, как можно использовать цифровые валюты или блокчейн в бизнесе.

“Биткоин поднял общественную осознанность. Теперь мы сможем создать лучшие сервисы и продукты в любой индустрии”, – сказал он.

В 2017 году будущему криптовалюты давали впечатляющие оценки. Например, основатель компании, занимающейся цифровой безопасностью, Джон Макафи предсказал, что курс биткоина поднимется до 500 тысяч долларов к концу 2020 года. Близнецы Уинклвосс, инвестировавшие серьезные суммы в биткоин, считали, что его ценность будет соответствовать ценности золота.

Сегодня же прогнозы куда более скромные. Стивен Иннес, глава отдела трейдинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Oanda Corp., умеренно оптимистичен: “Конечно, риск падения все еще существует, но мне начинает казаться, что мы увидим рост до 5000 долларов, а может даже и до 6000 долларов”.

Старший аналитик Investing.com Клемент Тиболт считает, что доверие инвесторов к криптовалюте на данный момент подорвано: “Чтобы вернуть доверие и интерес к технологии, нужно время”.

Часть специалистов верит, что биткоин будет полностью уничтожен. Аналитик Теунис Брозенс из банка ING придерживается мнения, что криптовалюта сама канет в забытье: “Ровно год назад я написал пост, в котором сказал, что биткоин станет нишевым активом. Я рад признать, что это мнение сильно устарело”.