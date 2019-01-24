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Наконец-то в Украине появится “інша”!

Весной 2019 года успешный финтех стартап Uplata готов обеспечить каждого украинца “іншей” – платежной картой нового для рынка формата CARD-2-GO. Это платежная карта, которую можно приобрести в обычном магазине и сразу получить доступ к безналичным расчетам без похода в банк, без предоставления паспорта, ИНН и прочих документов.

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Карту Visa інша, а именно такое имя получила предоплаченная карта МПС Visa, можно активировать и со смартфона, и с обычного мобильного телефона через СМС. Для смартфонов будет доступно удобное мобильное приложение, которое позволит управлять счетом карты Visa інша, оплачивать коммунальные услуги, переводить деньги на другие карты и управлять своими счетами в других банках в одном интерфейсе. Visa інша позволяет рассчитываться бесконтактно, пользоваться ApplePay и GooglePay, а значит – экономит время при получении и ежедневном использовании.

“Безналичные расчеты – это потребность нашего времени. Современный пользователь ожидает все более простых и доступных финансовых решений, при этом таких, которые бы гарантировали безопасность, – комментирует нововведение Валерий Скрипник, один из основателей Uplata, – Наше предложение позволит каждому украинцу и нерезиденту, который находится на территории Украины, иметь современный инструмент расчетов, гарантирующий скорость получения и конфиденциальность – поскольку не требует ни паспорта, ни кода”.

Кроме описанных преимуществ, разработчики Uplata обещают существенную экономию за счет оптимальных тарифов на обслуживание карты, меньших комиссий за платежи и участия в бонусных программах.

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“Карта Visa інша может стать первым финансовым инструментом для ребенка. С помощью карты родители могут обеспечить ребенка поддержкой, научить грамотно пользоваться безналичными платежами и контролировать финансы. Заказывая карточку на сайте uplata.ua, клиент получает доставку по указанному адресу. Первые 1000 зарегистрированных пользователей получат бонус – 100 календарных дней оплаты услуг с сервисом Uplata без комиссии “, – добавляет Валерий Скрипник.

По прогнозам Европейской Бизнес Ассоциации доля безналичных расчетов в Украине в 2019 году составит 17-20% от общей суммы, а значит потребность в доступных платежных инструментах продолжает расти и карта Visa інша поможет удовлетворить эту потребность быстро и просто.

Предзаказ на карту можно оставить уже сейчас на сайте insha.cards

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Справка:
Uplata – украинский финтех стартап, который работает с 2015 года, предоставляет сервис для осуществления онлайн платежей за более чем 1500 видов услуг. Uplata является членом Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, Украинской ассоциации платежных систем. Сервис Uplata сертифицирован по международному стандарту PCI DSS, выполнение которого подтверждает сохранение и неприкосновенность персональных данных держателя карточек. В 2018 году компания Uplata попала на карту успешных финтех стартапов Украины, созданную под эгидой USAID.  В том же году проект получил серебряную награду от специализированного издания PaySpaceMagazine в номинации “Лучший финтех стартап-2018”.

По материалам Uplata.ua
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