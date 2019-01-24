Украинцы лидируют среди иностранцев по количеству открытых компаний в Эстонии

За 2018 год украинцами в Эстонии было открыто 287 компаний, в рамках программы виртуального резиденства – e-Residency.

С начала существования инициативы украинские граждане заняли первое место по общему количеству открытых компаний. Их количество составило более 620.

Только в 2018 году статус виртуального резидента Эстонии получили 1278 украинцев, всего же их больше чем 3100.

Программа эстонского правительства e-Residency существует с 2014 года. Она позволяет гражданам других стран пользоваться публичными услугами Эстонии — например, открывать компании и работать через них с партнерами из других государств.

Мои fiнансы:

Главное достоинство программы – возможность создать европейскую компанию, работать из любого уголка мира и управлять бизнесом полностью удаленно.

Оформить e-Residency можно на официальном сайте