Украинцы лидируют среди иностранцев по количеству открытых компаний в Эстонии

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За 2018 год украинцами в Эстонии было открыто 287 компаний, в рамках программы виртуального резиденства – e-Residency.
С начала существования инициативы украинские граждане заняли первое место по общему количеству открытых компаний. Их количество составило более 620.
Только в 2018 году статус виртуального резидента Эстонии получили 1278 украинцев, всего же их больше чем 3100.
Программа эстонского правительства e-Residency существует с 2014 года. Она позволяет гражданам других стран пользоваться публичными услугами Эстонии — например, открывать компании и работать через них с партнерами из других государств.
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