За пять лет ЕС выделил 300 миллионов евро на развитие Украины - Вагнер

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Европейский Союз за прошедшие 5 лет предоставил почти 300 млн евро на гуманитарное направление, восстановление и развитие Украины.
Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер.
«На гуманитарное направление, направление восстановления и развития Европейский Союз за предыдущие 5 лет предоставил почти 300 млн евро, если точнее – 280 млн евро», – сказал Вагнер.
Он напомнил, что группа поддержки Украины, которую он возглавляет, создана почти 5 лет назад Европейским Союзом для помощи нашей стране.
«Уже достаточно много проектов реализуется в этом регионе, и наша цель – выяснить, что еще мы можем сделать», – подчеркнул Вагнер.
Он акцентировал, что Украина остается на повестке дня Европейского Союза, «как в наших двухсторонних контактах, так и в контексте нашей международной деятельности, многосторонних контактов».
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