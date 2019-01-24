За пять лет ЕС выделил 300 миллионов евро на развитие Украины - Вагнер

Европейский Союз за прошедшие 5 лет предоставил почти 300 млн евро на гуманитарное направление, восстановление и развитие Украины.

Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер.

«На гуманитарное направление, направление восстановления и развития Европейский Союз за предыдущие 5 лет предоставил почти 300 млн евро, если точнее – 280 млн евро», – сказал Вагнер.

Он напомнил, что группа поддержки Украины, которую он возглавляет, создана почти 5 лет назад Европейским Союзом для помощи нашей стране.

«Уже достаточно много проектов реализуется в этом регионе, и наша цель – выяснить, что еще мы можем сделать», – подчеркнул Вагнер.

Он акцентировал, что Украина остается на повестке дня Европейского Союза, «как в наших двухсторонних контактах, так и в контексте нашей международной деятельности, многосторонних контактов».