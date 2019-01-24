Киевским метрополитеном в 2018 году воспользовались полмиллиарда пассажиров

Киевским метрополитеном в 2018 году воспользовались 496,71 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен” в Facebook.

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Как отмечается, самой популярной была красная линия метрополитена – 204,515 млн пассажиров. Наиболее загружена здесь станция “Лесная” (20,701 млн пассажиров). Более 20 миллионов поездок зафиксировано также на станциях “Академгородок” и “Вокзальная”. Меньше всего пассажиров перевезла станция “Днепр” (935,2 тыс.).

Следующая по пассажиропотоку – синяя линия – 172,833 тыс. поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции “Минская” (17 млн ​​114 тыс. человек). Более 15 миллионов поездок было также на станциях “Почайна” и “Контрактовая площадь”. Минимальный пассажиропоток – на станции “Почтовая площадь” (4,7 млн).

Зеленая ветка подземки перевезла 118 млн 723 тыс. пассажиров. Она – наименее загружена в столичной подземке. Наибольший пассажиропоток зафиксирован на станции “Позняки” – 14 млн 546 тыс человек. В прошлом году в лидерах была “Лукьяновская” с почти таким же показателем. В этом году последняя перевезла 14 млн 533 тыс. пассажиров. Меньше всего пассажиров по этой линии на “Красном хуторе”. Станцией воспользовались 1,7 млн пассажиров.