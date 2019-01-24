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За год спрос на "зеленую" энергию в мире вырос более чем в два раза

За год спрос на "зеленую" энергию в мире вырос более чем в два раза

По итогам прошлого года глобальные закупки энергии, полученной из возобновляемых источников, составили 13,4 ГВт, что в 2,2 раза больше, чем в 2017 году.

Об этом говорится в отчете Bloomberg NEF.

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Отмечается, что контракты на поставку “зеленой” энергии в прошлом году подписала 121 компания из 21 страны.

Основные объемы закупаемой энергии (8,5 ГВт или 60%) пришлись на Соединенные Штаты. Потребители из Европы, Ближнего Востока и Африки в 2018 г. увеличили закупки электроэнергии, генерируемой на основе возобновляемых источников энергии, в 2 раза – до 2,3 ГВт.

По материалам Економічна Правда
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