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Больницам не будут платить за некачественную работу - Минздрав

Больницам не будут платить за некачественную работу - Минздрав

Национальная служба здоровья (НСЗУ) не будет выплачивать средства медицинским учреждениям, в которых будут некачественно оказывать помощь пациентам.

Об этом заявил спикер Минздрава Александр Ябчанка.

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НСЗУ имеет конкретные требования к качеству медицинских услуг. Если медицинское учреждение работает некачественно, то НСЗУ не будет покупать у него услуги. В другом заведении будет покупать. Органы местного самоуправления имеют четкие, понятные требования относительно качества работы медицинского учреждения, в частности, что должно быть в больнице, без чего нельзя оказать медицинскую услугу. Секрет успеха трансформации здравоохранения в том, чтобы каждый выполнил часть своей работы, в частности, медики и органы местного самоуправления”, – сказал Ябчанка.

По материалам УКРИНФОРМ
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