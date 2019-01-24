Альянс Банк изменил ставки по депозитам “Ощадный”, “Ощадный+” и “Капитальный”.

Теперь срок вклада и ставка годовых выглядат следующим образом:

3 мес. – 16,00%,

6 мес. – 16,50%,

9 мес. – 16,50%,

12 мес. – 18,00%,

12 – 15 мес. – 14,50%.

Кроме того, вы можете получить бонус к депозиту у нас на портале.

Условия банка:

Срок вклада: 3 мес – 15 мес,

Минимальная сумма вклада: 15 000 грн,

В акции принимают участие вклады Ощадный, Ощадный + и Капитальный. По депозиту «Ощадный» не предусмотрено пополнение и досрочный возврат вклада. По депозиту «Капитальный» возможно пополнение, досрочный возврат вклада не предусмотрен. По вкладу Ощадный + предусмотрено пополнение на протяжении всего срока действия вклада, досрочный возврат вклада не предусмотрен.

В акции не участвуют депозиты: