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Альянс Банк изменил ставки по депозитам

Альянс Банк изменил ставки по депозитам

Альянс Банк изменил ставки по депозитам “Ощадный”, “Ощадный+” и “Капитальный”.

Теперь срок вклада и ставка годовых выглядат следующим образом:

  • 3 мес. – 16,00%,
  • 6 мес. – 16,50%,
  • 9 мес. – 16,50%,
  • 12 мес. – 18,00%,
  • 12 – 15 мес. – 14,50%.

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Условия банка:

  • Срок вклада: 3 мес – 15 мес,
  • Минимальная сумма вклада: 15 000 грн,
  • В акции принимают участие вклады Ощадный, Ощадный + и Капитальный. По депозиту «Ощадный» не предусмотрено пополнение и досрочный возврат вклада. По депозиту «Капитальный» возможно пополнение, досрочный возврат вклада не предусмотрен. По вкладу Ощадный + предусмотрено пополнение на протяжении всего срока действия вклада, досрочный возврат вклада не предусмотрен.

В акции не участвуют депозиты:

  • Менее 15 000 гривен,
  • Срок менее 3 месяцев,
  • Открытые до подачи заявки,
  • При указании недостоверных данных,
  • Клиентов, которые переразмещают вклад на такую же или меньше сумму в течение 10 дней с момента окончания договора.

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По материалам Finance.UA
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