Двойная выгода: оформляйте "Бонус к депозиту" и получайте скидку от АЗС WOG

Finance.ua совместно с АЗС WOG запускает акцию участники которой смогут получать скидки на топливо.

Чтобы гарантировано получить скидку на каждый литр топлива в сети АЗК WOG, необходимо заполнить заявку в программе finance.ua Бонус к депозиту в период c 29.01.2019 по 28.02.2019.

Благодаря программе “Бонус к депозиту” читатели портала finance.ua могут получить до +1,8% к процентной ставке по вкладам многих банков Украины.

После оформления заявки на бонус мы отправляем на почту персональное письмо с промо-кодом.

Специальное предложение по промо-коду на топливо – это право на получение разовой скидки в торговой сети АЗК WOG в размере:

2,00 грн / л при заправке от 10 л до 30 л бензина марок А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного топлива Mustang, Mustang 100;

3,00 грн / л при заправке от 30 л до 80 л бензина марок А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного топлива Mustang, Mustang 100;

0,50 грн / л при заправке от 10 л до 30 л LPG Mustang;

0,70 грн / л при заправке от 30 л до 80 л LPG Mustang.

Скидка на топливо по каждому промо-коду предоставляется однократно при заправке на АЗК WOG при условии оплаты наличными или банковской картой.