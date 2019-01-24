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Двойная выгода: оформляйте "Бонус к депозиту" и получайте скидку от АЗС WOG

Двойная выгода: оформляйте "Бонус к депозиту" и получайте скидку от АЗС WOG

Finance.ua совместно с АЗС WOG запускает акцию участники которой смогут получать скидки на топливо.

Чтобы гарантировано получить скидку на каждый литр топлива в сети АЗК WOG, необходимо заполнить заявку в программе finance.ua Бонус к депозиту в период c 29.01.2019 по 28.02.2019.

Благодаря программе “Бонус к депозиту” читатели портала finance.ua могут получить до +1,8% к процентной ставке по вкладам многих банков Украины.

После оформления заявки на бонус мы отправляем на почту персональное письмо с промо-кодом.

Специальное предложение по промо-коду на топливо – это право на получение разовой скидки в торговой сети АЗК WOG в размере:

  • 2,00 грн / л при заправке от 10 л до 30 л бензина марок А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного топлива Mustang, Mustang 100;
  • 3,00 грн / л при заправке от 30 л до 80 л бензина марок А-92 Mustang, А-95, А-95 Mustang, дизельного топлива Mustang, Mustang 100;
  • 0,50 грн / л при заправке от 10 л до 30 л LPG Mustang;
  • 0,70 грн / л при заправке от 30 л до 80 л LPG Mustang.

Скидка на топливо по каждому промо-коду предоставляется однократно при заправке на АЗК WOG при условии оплаты наличными или банковской картой.

Оформить Бонус к депозиту и получить скидку от АЗС WOG 🚗

По материалам Finance.UA
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