Двойная выгода: оформляйте "Бонус к депозиту" и получайте скидку от АЗС WOG

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Finance.ua совместно с АЗС WOG запускает акцию участники которой смогут получать скидки на топливо.
Чтобы гарантировано получить скидку на каждый литр топлива в сети АЗК WOG, необходимо заполнить заявку в программе finance.ua Бонус к депозиту в период c 29.01.2019 по 28.02.2019.
Благодаря программе “Бонус к депозиту” читатели портала finance.ua могут получить до +1,8% к процентной ставке по вкладам многих банков Украины.
После оформления заявки на бонус мы отправляем на почту персональное письмо с промо-кодом.
Специальное предложение по промо-коду на топливо – это право на получение разовой скидки в торговой сети АЗК WOG в размере:
Скидка на топливо по каждому промо-коду предоставляется однократно при заправке на АЗК WOG при условии оплаты наличными или банковской картой.
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