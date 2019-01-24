Днепр стал лидером по количеству торгов, проведенных в системе Prozorro

По статистике, департаменты и управления Днепровского горсовета за все время работы системы провели более 46 тысяч торгов, общая стоимость которых составила свыше 31 млрд гривен.

Использовать систему Prozorro Днепровский городской совет начал еще в 2016-м. За это время на допороговых закупках удалось сэкономить более 174 млн грн бюджетных денег.

По информации аналитиков, днепровский городской совет стал лидером по количеству торгов, проведенных в системе публичных закупок Prozorro.

В Украине с начала использования системы государственных закупок Prozorro было проведено 2,78 млн тендеров. В них приняли участие почти 210 000 участников. Благодаря системе бюджет страны сэкономил более 71 млрд грн.

“Днепровский городской совет по количеству проведенных процедур в рейтинге всех организаций входит в первую десятку, а среди городских советов занимает второе место (впереди только Мариупольский горсовет). Надо отметить, что в общем рейтинге в первую десятку городские советы других городов вообще не попали. К примеру, Харьковский городской совет находится на 15-м месте”, – рассказала кандидат социологических наук, эксперт по вопросам развития городов Надежда Михно.

Как сообщила эксперт, лидером среди исполнительных органов горсовета по экономии бюджета стал департамент благоустройства и инфраструктуры, чиновникам которого удалось сэкономить на тендерных закупках более 568 млн грн.

В рейтинг также попал департамент жилищного хозяйства (91,3 млн грн), департамент гуманитарной политики (82,3 млн грн), департамент транспорта и транспортной инфраструктуры (67,1 млн грн). Замыкает группу лидеров департамент здравоохранения, сохранив 60 млн грн.

Больше всего торгов в системе провел департамент охраны здоровья – за чиновниками горздрава числится 16 400 процедур, департамент гуманитарной политики провел 13 400 процедур, департамент благоустройства и инфраструктуры – 5700 процедур, департамент транспорта и транспортной инфраструктуры – 2600 тендеров, департамент жилищного хозяйства – 2000.