В НБУ рассказали об убытках от мошенничества с картами

В 1 полугодии 2018 года на каждый миллион операций с платежными картами пришлось 64 грн убытков из-за мошенничества.

Об этом заявил заместитель начальника департамента платежей НБУ Владислав Дикий.

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Этот показатель, лучше, чем в 2017 году, когда он достигал 77 грн.

По словам Дикого, больше всего случаев с мошенничеством в сети интернет. Главный тренд у мошенников — использование инструментов социальной инженерии, то есть втереться в доверие и выведать данные.