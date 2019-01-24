Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 54 0

В НБУ рассказали об убытках от мошенничества с картами

В НБУ рассказали об убытках от мошенничества с картами

В 1 полугодии 2018 года на каждый миллион операций с платежными картами пришлось 64 грн убытков из-за мошенничества.

Об этом заявил заместитель начальника департамента платежей НБУ Владислав Дикий.

Читайте также: Через систему электронных платежей за год прошло 25 трлн грн – НБУ

Этот показатель, лучше, чем в 2017 году, когда он достигал 77 грн.

По словам Дикого, больше всего случаев с мошенничеством в сети интернет. Главный тренд у мошенников — использование инструментов социальной инженерии, то есть втереться в доверие и выведать данные.

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Криминал
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина