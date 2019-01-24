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В США на домашних животных в 2018 году потратили 72 млрд долларов

В США на домашних животных в 2018 году потратили 72 млрд долларов

Американцы тратят все больше денег на домашних животных, в частности на медицинскую страховку для своих любимцев.

Индустрия товаров и услуг для домашних животных в США выросла с 17 млрд в середине 1990-х годов до 72 миллиардов в прошлом году. Из них 1 млрд долларов приходится на медицинское страхование.

Такие товары и услуги для четвероногих, как похороны, кремация, модная одежда, “умные” ошейники, безопасные автокресла, беговые дорожки, замороженная пища становятся нормой.

Некоторые работодатели даже возмещают стоимость страхования жизни и здоровья животных своим сотрудникам.

В ветеринарной медицине активно используют магнитно-резонансную томографию, химиотерапию от рака, иглоукалывание, акватерапии, операции по удалению катаракты.

Владельцы медицинской страховки для животных от одной из американских компаний платят ежемесячно в среднем 30 долларов.

В случае необходимости медицинского вмешательства компания покрывает часть расходов, однако клиентам все равно приходится платить, нередко по несколько тысяч долларов.

По материалам УНН
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