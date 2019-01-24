Проблемы с финансами: Госэнергонадзор работает только один день в неделю

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Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии с конца декабря 2018 года перешла на 8-часовую рабочую неделю из-за отсутствия финансирования ее деятельности.
Об этом сказал главный государственный инспектор по энергетическому надзору Украины Вадим Антонюк.
“С 26 декабря 2018 года из-за отсутствия финансирования мы перешли на восьмичасовую рабочую неделю, это означает, что работаем только один день в неделю. Сейчас на работу выходит около 8% всего персонала. Это ставит под угрозу безопасность работы всех распределительных электросетей, что в конечном итоге повлияет на надежность и качество электроснабжения потребителя”, – сказал Антонюк.
Он пояснил, что регулятор не утвердил в тарифе на передачу электроэнергии ГП “НЭК “Укрэнерго” на 2019 год статью расходов на финансирование Госэнергонадзора.
“Она сделала это, ссылаясь на отсутствие законных оснований, поскольку еще в прошлом году нас должны были реорганизовать в центральный орган исполнительной власти. Но, как видите, этого до сих пор не произошло. По факту инспекция все еще остается подразделением “Укрэнерго”, – отметил Антонюк.
По его словам, в заключительных положениях Закона “О рынке э/э” правительство было обязано реорганизовать инспекцию в ЦОИВ еще до июня 2018 года. До того момента Госэнергонадзор должен был прекратить свое существование как подразделение “Укрэнерго”.
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