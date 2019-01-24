Kyiv Boryspil Express перевез первые 100 тысяч пассажиров

100-тысячного пассажира сегодня перевез Kyiv Boryspil Express.

Об этом на странице в facebook сообщил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

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“100-тысячный рубеж мы преодолели меньше, чем за 2 месяца. Это очень хороший показатель. В среднем за сутки около 2 тысяч пассажиров выбирают комфортное сообщение по железной дороге с Международным аэропортом “Борисполь”. Экспресс работает в круглосуточном режиме, в день это 27 рейсов”, – отметил эксперт. – Сейчас изучаем динамику пассажиропотока, чтобы учесть пиковые нагрузки и сделать график максимально удобным. А уже в июне ожидаем, что спрос на билеты на Kyiv Boryspil Express будет расти – начнется сезон отпусков.