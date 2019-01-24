Китайский производитель захватывает рынок LCD

Отчёт Quanzhi Consulting свидетельствует о том, что китайская BOE Technology по итогам 2018 года стала крупнейшим в мире поставщиком жидкокристаллических панелей для изготовления телевизоров.

Впервые BOE обошла бывшего лидера – LG Display – в третьем квартале 2017 года.

В 2017 году она не смогла закрепить за собой успех. Явный перевес на стороне китайцев начал вырисовываться с первого квартала 2018 года. Китайцы начали год с небольшим перевесом над корейцами и до конца года хорошо от них оторвались.

По итогам 2018 года, проясняют аналитики, BOE поставила сборщикам телевизоров 54,3 млн. панелей LCD. На втором месте идёт компания LG Display с объёмом 48,6 млн. панелей. На третьем месте расположилась тайваньская Innolux с 45,1 млн. поставленных панелей, а компания Samsung заняла четвёртое место, поставив клиентам 39,4 млн. панелей. Пятёрку лидеров замыкает китайский Huaxing Optoelectronics (38,7 млн. панелей). Наибольший рост поставок среди лидеров, добавляют аналитики, показала BOE Technology (+24 % в годовом отношении).

Наращивать производство BOE помог запущенный в недавнем прошлом первый в мире завод по обработке стеклянных подложек поколения 10.5G. Это предприятие увеличило объёмы производства компании на 40%. BOE занимается оптимизацией выпуска продукции в виде распределения квот на выпуск 55-, 65- и 75-дюймовых панелей. Аналитики отмечают, что выпуск панелей диагональю 75 дюймов вышел в 2018 году на первое место по объёмам, в чём также преуспели китайские производители.