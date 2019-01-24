Число миллиардеров увеличилось вдвое, а каждые два дня появляется новый

В течение последних десяти лет миллиардеров в мире стало вдвое больше – 2208 человек, это максимальный показатель в истории человечества. При этом, количество состоятельных людей продолжает увеличиваться.

Согласно отчету благотворительной организации Oxfam, последние 2 года раз в два дня в мире появляется новый миллиардер.

Исследование показывает, что капиталы богатейших людей добавляют 2,5 миллиарда долларов ежедневно. В то же время, доходы беднейшей части людей упали на 11%. Каждый день они тратят меньше 5,5 доллара.

Отчет показывает, что мужчинам принадлежит на 50% больше богатств, чем женщинам (мужчины контролируют более 86% компаний).

Несмотря на постоянное обогащение, налоги для богачей и транснациональных корпораций стали меньше, чем 10 лет назад. Во многих странах ставка на доходы физлиц за полвека снизилась с 62% до 38%. В бедных странах средняя ставка – 28%.

Исследование провели на базе данных Credit Suisse Wealth за период с июня 2017 года по июнь 2018 года. Информация о доходах миллиардеров взята из Forbes (с марта 2017 г. по март 2018 г.).