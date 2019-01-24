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Норвегия инвестирует около $1 млрд в возобновляемую энергетику Украины

Норвегия инвестирует около $1 млрд в возобновляемую энергетику Украины

Украина и Норвегия подписали предварительные контракты по привлечению 1,5 миллиардов долларов инвестиций в Украину, из которых 1 миллиард долларов – на проекты возобновляемой энергетики.

«Сегодня мы подписали предварительные контракты примерно на полтора миллиарда долларов. Из них только миллиард долларов – инвестиции в возобновляемую энергетику», – сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью одному из украинских телеканалов в ходе рабочей поездки в Норвегию.

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Кроме этого, по итогам встречи с представителями норвежского правительства договорились о сотрудничестве в области защиты ядерной энергетики, ИТ-сфере, добыче газа и нефти, а также о проведении энергетической реформы в Украине.

«Норвегия во взаимодействии с партнерами будет поддерживать различные деловые сети в сфере энергетики и инфраструктуры с тем, чтобы расширение торговли и сотрудничества способствовало положительным последствиям как для экономики, так и общества. Норвегия также будет поддерживать введение новых конкурентоспособных моделей с целью стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине», – говорится в совместном заявлении глав правительств Украины и Норвегии.

По материалам hromadske.tv
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