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В S&P сказали, сколько экономика Штатов потеряла от "шатдауна"

В S&P сказали, сколько экономика Штатов потеряла от "шатдауна"

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщает, что в результате прекращения работы правительства США экономика страны потеряла шесть миллиардов долларов.

Об этом передает Reuters.

“Экономика США потеряла по крайней мере 6 миллиардов долларов во время частичного закрытия федерального правительства из-за потери производительности от работников, а экономическая активность потеряна для внешнего бизнеса”, – говорится в сообщении.

По мнению S&P, соглашение о возобновлении работы правительства приведет к позитивным движениям на рынках.

По материалам УКРИНФОРМ
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