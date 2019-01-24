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В Норвегии заработал первый в мире робот-почтальон (видео)

В Норвегии заработал первый в мире робот-почтальон (видео)

В Норвегии заработал первый в мире робот-почтальон. Buddy Mobility доставляет письма и посылки в городе Конгсберг.

Устройство может работать как почтовый ящик: каждый житель города будет иметь свой ящик внутри аппарата.

Разработала робота-почтальона американо-норвежская компания Buddy Mobility. Швейцарская Кyburz создала шасси и технику для автономного вождения аппарата. Разработчики получили специальное разрешение от городских властей на использование беспилотного транспортного средства на улицах Конгсберга.

Buddy Mobility:

  • белого цвета,
  • внешне похож на ящик на колесах с сотней ящиков различных форм в зависимости от размера посылки,
  • весит 90 кг,
  • имеет 1,6 м в высоту и 1,45 м в длину,
  • может передвигаться со скоростью 6 км/ч,
  • за день способен сделать доставку на 100 адресов.

“Прежде чем доставить почту в дом, робот-почтальон направляет получателю сообщения через мобильное приложение. На телефон получателя приходит специальный код. Он открывает ящик с доставкой. Это помогает предотвратить кражу посылок, – рассказывает генеральный директор Норвежской почтовой службы Тон Уилл. – Чтобы отправить письмо или посылку, через приложение присылают сообщения на службу доставки. Робот подъедет в указанное время по необходимому адресу. Открыв ящик с помощью кода, туда кладут почту. Аппарат отвозит ее на почтовое отделение, а уже отсюда письма и посылки отправляют в пределах страны или мира”.

Робот осуществляет доставку почты с 12 дня до полуночи. Затем возвращается в пункт распределения. Там его заполняют для отгрузки на следующий день.

Buddy Mobility может передвигаться в снежную и дождливую погоду. Имеет три режима управления. На автономном при полной зарядке может проехать 40 км за 4 часа .. Если выбрать ручной режим или режим сопровождения, аппарат будет передвигаться с сотрудником почтовой службы.

Работа оснастили камерами, лазерными радарами, GPS-системой. Они считывают и прокладывают необходимый маршрут. С помощью звуковых сигналов и визуальных средств он предупреждает о себе пешеходов и транспортные средства. Оборудован сенсорной системой, которая обнаруживает объекты на пути.

По материалам Газета по-Украински
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