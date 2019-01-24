В Норвегии заработал первый в мире робот-почтальон (видео)

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В Норвегии заработал первый в мире робот-почтальон. Buddy Mobility доставляет письма и посылки в городе Конгсберг.
Устройство может работать как почтовый ящик: каждый житель города будет иметь свой ящик внутри аппарата.
Разработала робота-почтальона американо-норвежская компания Buddy Mobility. Швейцарская Кyburz создала шасси и технику для автономного вождения аппарата. Разработчики получили специальное разрешение от городских властей на использование беспилотного транспортного средства на улицах Конгсберга.
Buddy Mobility:
“Прежде чем доставить почту в дом, робот-почтальон направляет получателю сообщения через мобильное приложение. На телефон получателя приходит специальный код. Он открывает ящик с доставкой. Это помогает предотвратить кражу посылок, – рассказывает генеральный директор Норвежской почтовой службы Тон Уилл. – Чтобы отправить письмо или посылку, через приложение присылают сообщения на службу доставки. Робот подъедет в указанное время по необходимому адресу. Открыв ящик с помощью кода, туда кладут почту. Аппарат отвозит ее на почтовое отделение, а уже отсюда письма и посылки отправляют в пределах страны или мира”.
Робот осуществляет доставку почты с 12 дня до полуночи. Затем возвращается в пункт распределения. Там его заполняют для отгрузки на следующий день.
Buddy Mobility может передвигаться в снежную и дождливую погоду. Имеет три режима управления. На автономном при полной зарядке может проехать 40 км за 4 часа .. Если выбрать ручной режим или режим сопровождения, аппарат будет передвигаться с сотрудником почтовой службы.
Работа оснастили камерами, лазерными радарами, GPS-системой. Они считывают и прокладывают необходимый маршрут. С помощью звуковых сигналов и визуальных средств он предупреждает о себе пешеходов и транспортные средства. Оборудован сенсорной системой, которая обнаруживает объекты на пути.
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