Малые и средние компании в Германии расширяют свой штат (исследование)

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Нехватка квалифицированных работников остается самой большой проблемой немецких компаний сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ).
Об этом говорится в сообщении dpa со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Ernst & Young (EY).
Согласно исследованию, опубликованному в прошлый четверг в Штутгарте, более трети малых и средних предприятий в Германии на текущий год запланировали создание новых рабочих мест.
В опросе EY участвовали 1500 компаний МСБ. Большинство опрошенных предпринимателей заявили, что в последнее время им приходится работать в условиях дефицита квалифицированных работников.
Согласно Барометру МСБ (Mittelstandsbarometer) Ernst & Young, в 38% компаний хотят увеличить количество наемных сотрудников. Это самый высокий показатель с 2004 года, то есть с начала сбора данных по занятости в малых и средних компаниях.
В начале 2018 года он составлял 36%.
При этом количество средних и малых компаний, где на 2019 год намечено сокращение рабочих мест, ничтожно мало – всего 3%.
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