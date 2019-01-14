ЕК выделит более 200 млн евро на газопровод между Польшей и Данией

Европейская комиссия выделит 215 млн евро на строительство газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией.

Об этом говорится в сообщении на сайте польского газового оператора Gaz-System.

Сообщается, что средства выделят в рамках финансового механизма развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры. Деньги могут быть потрачены на строительство морского участка Baltic Pipe или на расширение и модернизацию польской системы транспортировки газа.

Отметим, Вaltic Pipe уже трижды получал финансовую поддержку в рамках этого механизма. Последний выделенный грант почти на 52 млн евро покрывает разработку технико-экономического обоснования и инженерные работы, а также получение административных разрешений.

Газопровод Baltic Pipe будет транспортировать газ из Норвегии в Польшу через Данию. Планируемая мощность газопровода – 10 млрд кубометров газа в год. Общая стоимость проекта оценивается в 1,4-1,8 млрд долларов.