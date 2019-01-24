4,5 тыс. детей украинских мигрантов получают пособие от правительства Польши

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4562 ребенка украинских мигрантов получили в 2018 году пособие от правительства Польши по программе “500+”, направленной на поддержку молодых семей. Она предусматривает ежемесячную выплату 500 злотых на второго и каждого последующего ребенка независимо от дохода семьи.
Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные польского Министерства по делам семьи, труда и социальной политики.
В законе о “500+” сказано, что государственная поддержка доступна гражданам Евросоюза, а также гражданам стран, с которыми у Польши есть специальный договор о социальном обеспечении.
Украина – одна из немногих стран, у которых такой договор есть. Кроме Украины, подобные соглашения Польша заключила еще с восемью государствами, включая США, Канаду, Молдову, Южную Корею.
Договор с Украиной был подписан в 2012 году для помощи репатриантам – иначе они не имели бы права на украинские льготы за годы работы в Украине. Однако по факту соглашение оказалось более выгодным украинцам, которые сейчас работают в Польше.
С 2014 года оно гарантирует легально трудоустроенным и застрахованным в Фонде соцстраха украинцам не только право на пенсию в Польше практически на тех же принципах, что и полякам, но и социальную помощь, в том числе специальные пособия на ребенка по программе “500+”. Бенефициар этой программы должен иметь вид на жительство и легальную работу.
Белорусы, которые являются второй по величине группой иностранцев, работающей в Польше, не могут рассчитывать на такую привилегию, так как Польша не подписала соглашение о социальном обеспечении с Беларусью.
Сейчас в Польше официально трудоустроены около 400 тысяч граждан Украины. Издание отмечает, что пособие на ребенка может стать “якорем”, который удержит украинцев от дальнейшей миграции в Германию, где вводится упрощенный режим найма сотрудников из-за границ Евросоюза.
По мнению экспертов, открытие немецкой границы приведет к оттоку из Польши дешевой рабочей силы с востока, в том числе украинцев.
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