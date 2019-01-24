Ford оказался в минусе из-за проблем в Европе и Китае

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Американскому автопроизводителю Ford приходится нелегко. В прошлом квартале были зафиксированы миллионные убытки. «Горячими точками» оказались Китай и Европа. При этом на американском рынке компания преуспевает.
Об этом говорится в сообщении dpa.
В прошлом году у компании были определенные сложности, связанные с растущими проблемами в Китае и европейских странах и высокими дополнительными производственными расходами.
В четвертом квартале «Форд» получил убытки, которые составили 116 млн долл., о чем в компании заявили на прошлой неделе.
За аналогичный период прошлого года прибыль составила 2,5 млрд долл. Скорректированный операционный доход снизился на 28% – до 1,5 млрд долл. Немного выросли поступления от продаж – до 41,8 миллиарда долларов.
Несмотря на слабые показатели, реакция рынка была смягчена, был зафиксирован незначительный рост стоимости акций.
Благоприятным оказался только внутренний рынок. В результате стабильных продаж внедорожников и пикапов в основном в северной части США основная прибыль была получена здесь.
В конце года автопроизводителю пришлось столкнуться с большими сложностями за рубежом. Европейский бизнес принес операционные убытки в размере 199 млн долл., азиатский – 381 млн долл.
Одна из причин такого спада – торговый спор США с Китаем и Евросоюзом. Результатом тарифных разногласий стало значительное удорожание материалов для производства автомобилей.
Такая ситуация чревата потерей работы для тысяч сотрудников Ford. Генеральный директор компании Джим Хакетт уже объявил о крупной корпоративной реструктуризации, нацеленной на сокращение расходов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
GfK: украинцы готовы платить за платное ТВ почти в два раза больше, чем год назадВчера, 15:00 - 980 8
Снижение цены на газ для населения приведет к проблемам с МВФ - экспертВчера, 14:00 - 1508 5
НБУ до конца года может снизить учетную ставку до 15-17% - банкирыВчера, 08:00 - 1150 4
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 2886 3
Банки отказались менять украинцам изношенные доллары - экспертВчера, 13:00 - 9323 3
Банки отказались менять украинцам изношенные доллары - экспертВчера, 13:00 - 9323 3
Госстат выяснил, что самые большие заработки в Винницкой областиВчера, 17:00 - 3702 2
Назвали последствия массовой трудовой миграцииВчера, 16:00 - 2886 3
Нацбанк подмял под себя всех крупных должников: как изменится кредитованиеВчера, 20:00 - 2031
Электромобили не остановят рост спроса на нефть - экономистВчера, 21:00 - 1743
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 983
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1438
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2622
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4925 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11253 4