Ford оказался в минусе из-за проблем в Европе и Китае

Американскому автопроизводителю Ford приходится нелегко. В прошлом квартале были зафиксированы миллионные убытки. «Горячими точками» оказались Китай и Европа. При этом на американском рынке компания преуспевает.

Об этом говорится в сообщении dpa.

В прошлом году у компании были определенные сложности, связанные с растущими проблемами в Китае и европейских странах и высокими дополнительными производственными расходами.

В четвертом квартале «Форд» получил убытки, которые составили 116 млн долл., о чем в компании заявили на прошлой неделе.

За аналогичный период прошлого года прибыль составила 2,5 млрд долл. Скорректированный операционный доход снизился на 28% – до 1,5 млрд долл. Немного выросли поступления от продаж – до 41,8 миллиарда долларов.

Несмотря на слабые показатели, реакция рынка была смягчена, был зафиксирован незначительный рост стоимости акций.

Благоприятным оказался только внутренний рынок. В результате стабильных продаж внедорожников и пикапов в основном в северной части США основная прибыль была получена здесь.

В конце года автопроизводителю пришлось столкнуться с большими сложностями за рубежом. Европейский бизнес принес операционные убытки в размере 199 млн долл., азиатский – 381 млн долл.

Одна из причин такого спада – торговый спор США с Китаем и Евросоюзом. Результатом тарифных разногласий стало значительное удорожание материалов для производства автомобилей.

Такая ситуация чревата потерей работы для тысяч сотрудников Ford. Генеральный директор компании Джим Хакетт уже объявил о крупной корпоративной реструктуризации, нацеленной на сокращение расходов.