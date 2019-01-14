Регулятор объяснил изменения относительно ночных тарифов для населения и предприятий

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко дала разъяснения относительно ночных тарифов на электрическую энергию.

Об этом свидетельствует публикация председателя комиссии в Facebook.

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Кривенко отметила, что для бытовых потребителей дифференцированные тарифы на электроэнергию по периодам времени остались неизменными. Таким образом, каждый бытовой потребитель имеет право использовать такие тарифы при наличии зонного счетчика.

Что касается применения таких дифференцированных тарифов для небытовых потребителей – это вопрос договоренностей между таким потребителем и его поставщиком, рассказала председатель НКРЭКУ. “То есть, небытовой потребитель может использовать дифференцированные тарифы при условии налаживания договоренностей с поставщиком и установления соответствующей системы учета электроэнергии”, – сообщила она.

Кривенко напомнила, что с 1 января 2019 начал функционировать новый розничный рынок электроэнергии, где формирование коммерческого предложения относится к функциям поставщика.

“Именно поставщик формирует коммерческое предложение и конечную стоимость электроэнергии. На сегодня цены на оптовом рынке электрической энергии формируются почасово. В то же время именно небытовой потребитель должен обращать внимание на коммерческое предложение поставщика и проводить необходимые переговорные процедуры. В этом и есть суть рынка”, – добавила Кривенко.