В прошлом году Украина продала почти на 20% больше электроэнергии за границу

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Объем экспорта электроэнергии украинского производства в 2018 году вырос на 19,3% по сравнению с 2017 годом.
В прошлом году Украина экспортировала 6,16 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.
Больше всего Украина увеличила продажи электричества в Польшу — на 57,6% — до 1,42 миллиарда киловатт-часов. Поставки электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию возросли примерно на 21%. В Россию и Беларусь Украина электроэнергию не продавала, в то же время импортировала оттуда около 32 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Отметим, что торговля электроэнергией со странами ЕС сейчас осложняется тем, что Украина не имеет достаточно мощных межгосударственных электромагистралей. Вместе с Россией и Беларусью Украина находится в общей энергетической системе.
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